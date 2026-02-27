Viernes, 27 de Febrero 2026
Intensa búsqueda de Victoria Rocío Rafaul, desaparecida en La Rioja desde febrero

La Policía de La Rioja busca a Victoria Rocío Rafaul, de 24 años, desaparecida desde el 24 de febrero. Se solicita colaboración de la comunidad para aportar información.

La Policía de la Provincia de La Rioja ha lanzado un llamado de ayuda para localizar a Victoria Rocío Rafaul, una joven de 24 años que no regresa a su hogar desde el 24 de febrero. La División Seguridad Personal ha compartido detalles sobre su apariencia y vestimenta al momento de su desaparición, lo que ha generado gran inquietud en su entorno.

Victoria, cuyo domicilio se encuentra en el Barrio El Esfuerzo de Villa San Carlos, Mendoza, es de nacionalidad argentina y tiene una estatura aproximada de 1,60 metros. Posee tez trigueña, ojos marrones, cabello largo y negro, y una contextura robusta. En el momento de su desaparición, llevaba puesta una remera morada, un jogging negro y zapatillas celestes.

La Policía solicita la colaboración de la comunidad para cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Se puede contactar a las autoridades a través de la línea de emergencias 911, al teléfono 380-4368992, o por correo electrónico a [email protected]. La participación ciudadana es crucial en este tipo de casos, donde cada dato puede ser determinante.

Este incidente se suma a una serie de desapariciones que han alarmado a la sociedad argentina, resaltando la importancia de la colaboración entre las autoridades y los ciudadanos para garantizar la seguridad y bienestar de las personas.

