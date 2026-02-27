La hija de Eladi se defiende: afirma que actuó de forma voluntaria y sin engaños

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La denuncia de un locutor de Chilecito por supuesta estafa contra su hija ha generado controversia en la comunidad. El abogado Rolando Vaca aseguró que su clienta no se encuentra prófuga, sino que se presentó voluntariamente ante la Justicia tras enterarse de un allanamiento. Vaca aclaró que su clienta, al comunicarse con sus abogados, se mostró dispuesta a colaborar con el proceso judicial.

El abogado desestimó las acusaciones, señalando que es complicado obtener préstamos con tarjetas de crédito, lo que pone en duda la versión del denunciante. Vaca destacó que no hubo maniobra fraudulenta en la relación financiera entre padre e hija, presentando evidencias de transferencias por más de 1 millón de pesos que demostrarían que ambas partes tenían conocimiento del flujo de dinero.

Por último, Vaca criticó la influencia del locutor en el avance de la causa, sugiriendo que su reconocimiento social pudo haber inducido a error a la Justicia, lo que llevó a la detención de su defendida.