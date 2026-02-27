Viernes, 27 de Febrero 2026
La hija de Eladi se defiende: afirma que actuó de forma voluntaria y sin engaños
La hija de Eladi se defiende: afirma que actuó de forma voluntaria y sin engaños

Un abogado de Chilecito desmiente que su clienta esté prófuga tras una denuncia de estafa de su padre. Asegura que las pruebas demuestran la inocencia de la mujer.

La denuncia de un locutor de Chilecito por supuesta estafa contra su hija ha generado controversia en la comunidad. El abogado Rolando Vaca aseguró que su clienta no se encuentra prófuga, sino que se presentó voluntariamente ante la Justicia tras enterarse de un allanamiento. Vaca aclaró que su clienta, al comunicarse con sus abogados, se mostró dispuesta a colaborar con el proceso judicial.

El abogado desestimó las acusaciones, señalando que es complicado obtener préstamos con tarjetas de crédito, lo que pone en duda la versión del denunciante. Vaca destacó que no hubo maniobra fraudulenta en la relación financiera entre padre e hija, presentando evidencias de transferencias por más de 1 millón de pesos que demostrarían que ambas partes tenían conocimiento del flujo de dinero.

Por último, Vaca criticó la influencia del locutor en el avance de la causa, sugiriendo que su reconocimiento social pudo haber inducido a error a la Justicia, lo que llevó a la detención de su defendida.

