Empleada del Registro Civil en Famatina arrestada por robar a un jubilado de 77 años

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una mujer de 50 años fue detenida durante un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría de Famatina en el barrio Talleres, en respuesta a la denuncia de un hombre de 77 años que sufrió un hurto. El incidente ocurrió mientras el jubilado realizaba un trámite en el Registro Civil de Plaza Nueva, donde le robaron su teléfono celular, un Motorola G4.

El operativo, que se llevó a cabo cerca de la medianoche bajo la orden del Juzgado de Instrucción N° 2, no logró recuperar el dispositivo robado. Sin embargo, la detención de la sospechosa fue parte de la estrategia judicial para proteger la investigación. Las autoridades indicaron que la privación de la libertad puede basarse en elementos ya incorporados al expediente o en la necesidad de resguardar el proceso.

El juez Marcelo Carrizo, quien subroga al doctor Jorge Jalil, y el fiscal Ariel Ormeño están a cargo del caso. La situación de la detenida se definirá a medida que se integren nuevas pruebas al legajo, mientras la búsqueda del teléfono continúa. Este hecho resalta la relevancia de la intervención policial en delitos de hurto y la seguridad en espacios donde se realizan trámites administrativos.