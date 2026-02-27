Viernes, 27 de Febrero 2026
Empleada del Registro Civil en Famatina arrestada por robar a un jubilado de 77 años
Empleada del Registro Civil en Famatina arrestada por robar a un jubilado de 77 años

La Comisaría de Famatina realizó un allanamiento en el barrio Talleres tras el robo de un celular a un jubilado, deteniendo a una mujer de 50 años. La investigación sigue en curso.

Una mujer de 50 años fue detenida durante un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría de Famatina en el barrio Talleres, en respuesta a la denuncia de un hombre de 77 años que sufrió un hurto. El incidente ocurrió mientras el jubilado realizaba un trámite en el Registro Civil de Plaza Nueva, donde le robaron su teléfono celular, un Motorola G4.

El operativo, que se llevó a cabo cerca de la medianoche bajo la orden del Juzgado de Instrucción N° 2, no logró recuperar el dispositivo robado. Sin embargo, la detención de la sospechosa fue parte de la estrategia judicial para proteger la investigación. Las autoridades indicaron que la privación de la libertad puede basarse en elementos ya incorporados al expediente o en la necesidad de resguardar el proceso.

El juez Marcelo Carrizo, quien subroga al doctor Jorge Jalil, y el fiscal Ariel Ormeño están a cargo del caso. La situación de la detenida se definirá a medida que se integren nuevas pruebas al legajo, mientras la búsqueda del teléfono continúa. Este hecho resalta la relevancia de la intervención policial en delitos de hurto y la seguridad en espacios donde se realizan trámites administrativos.

Etiquetas: famatina allanamiento hurto policía seguridad justicia
