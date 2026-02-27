Motociclista de 18 años en estado crítico tras accidente en calle Lamadrid

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Esta mañana se produjo un siniestro vial en calle Lamadrid, entre 8 de Diciembre y Av. Los Caudillos, alrededor de las 09.10. El incidente involucró a un joven de 18 años, Benjamín Cortés, quien conducía una moto Honda Wave 110cc sin dominio y colisionó con un automóvil Renault Duster, guiado por Zeid Chawki, de 58 años.

Como resultado del choque, Cortés sufrió traumatismos en su miembro inferior derecho y escoriaciones, siendo trasladado al nosocomio local para una atención médica adecuada. En contraste, el conductor del automóvil no presentó lesiones. Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios Águilas de Acero, quienes brindaron los primeros auxilios antes de que llegara el Servicio de Emergencias Médicas (DEM 107).

Asimismo, el personal policial se hizo presente para realizar las pericias necesarias y regular el tránsito en la zona, que es de alta circulación durante las primeras horas del día.