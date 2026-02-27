Famatina vive momentos de tensión tras agresión a motociclista en la vía pública

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Policía de la Provincia detuvo a un hombre de 33 años, apellidado Gaetan, tras un violento incidente ocurrido en el barrio La Piedra, en Famatina. La acción se llevó a cabo el jueves por la noche, después de que una mujer de 27 años denunciara haber sido agredida mientras regresaba de su trabajo el miércoles al mediodía.

Según el relato de la víctima, ella circulaba en su motocicleta Yamaha YBR 125 cc cuando fue interceptada en la intersección de las calles Tupac Amaru y San Pedro. El acusado le lanzó piedras, causando daños a su vehículo y lesiones físicas. La denuncia fue clave para que la Justicia actuara de manera rápida, dado el temor de la mujer de enfrentar nuevas agresiones al encontrarse nuevamente con el acusado en la zona de "La Zanja".

El juez Jorge Jalil emitió una orden de allanamiento y detención bajo la calificación provisoria de "lesiones", conforme al artículo 89 del Código Penal. La detención se concretó a las 22:00 del jueves, y el acusado quedará a disposición judicial en la Alcaidía Policial de la Unidad Regional II Chilecito, tras el examen médico legal correspondiente.

Este caso subraya la importancia de denunciar actos de violencia y la necesidad de respuestas efectivas por parte de las autoridades, mientras la comunidad de Famatina sigue de cerca el desarrollo de la causa con la esperanza de asegurar la tranquilidad de sus habitantes.