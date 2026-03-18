Miércoles, 18 de Marzo 2026
Accidente en Ruta 75: camioneta impacta contra un caballo y genera caos en Sanagasta
Policiales

Accidente en Ruta 75: camioneta impacta contra un caballo y genera caos en Sanagasta

Un grave accidente ocurrió en la Ruta Nacional 75, km 39, cuando una camioneta chocó contra un caballo suelto. La conductora fue trasladada a Pinchas y está fuera de peligro.

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Un grave siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional 75, a la altura del kilómetro 39, en Vista Larga, Sanagasta, el martes a las 20.50 horas. Una camioneta que se desplazaba de sur a norte colisionó con un caballo suelto en la calzada, causando importantes daños materiales al vehículo.

El impacto fue provocado por una yegua que cruzó la ruta, lo que resultó en la muerte instantánea del animal. Al llegar los servicios de emergencia y la policía, se constató que la conductora del vehículo no estaba en el lugar, ya que había sido trasladada por vecinos a la localidad de Pinchas, donde se confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

El acompañante que quedó en la escena fue atendido por profesionales de salud, quienes indicaron que no presentaba lesiones. Las pericias y el procedimiento policial concluyeron sin novedades adicionales en la zona de Vista Larga.

Etiquetas: sanagasta accidente de tránsito ruta nacional 75 vista larga policía salud
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