Accidente en Ruta Nacional 76 deja a motociclista con lesiones graves y genera alerta en La Rioja

Un hombre resultó con heridas graves tras un accidente de motocicleta en la Ruta Nacional 76, dentro del Parque Nacional Talampaya. La rápida intervención del Cuerpo de Guardaparques fue clave, ya que llegaron al lugar para brindar asistencia inmediata.

Los protocolos de emergencia se activaron al recibir el aviso del incidente, lo que permitió una coordinación efectiva con los servicios de emergencia. Efectivos de la Sub Comisaría de Pagancillo, encabezados por el 2° Jefe Sub Comisario Cerpa Gonzalo, también participaron en la atención del herido. Una ambulancia del hospital de Villa Unión se encargó del traslado a un centro médico.

La Ruta Nacional 76 es una arteria vital que conecta localidades de La Rioja, frecuentada por residentes y turistas. Este tipo de accidentes resalta la necesidad de mejorar la seguridad vial, especialmente en zonas de alto tránsito turístico. Las autoridades trabajan en campañas de concienciación y en la mejora de la infraestructura para reducir la frecuencia de estos siniestros.