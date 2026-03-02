Lunes, 2 de Marzo 2026
Gendarmería desarticula tráfico de coca: 400 kilos incautados en La Rioja
Policiales

Gendarmería desarticula tráfico de coca: 400 kilos incautados en La Rioja

En controles recientes en La Rioja, se incautaron 400 kilos de hojas de coca y drogas menores, además de $770.400 en efectivo. Las autoridades intensifican la lucha contra el narcotráfico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las autoridades de La Rioja han llevado a cabo una serie de procedimientos de control que resultaron en la incautación de diversas sustancias ilegales, incluyendo cocaína, marihuana y hojas de coca. Entre los hallazgos se contabilizan 8 teléfonos celulares, 40 semillas de marihuana, varias dosis de estupefacientes fraccionados y un total de $770.400 en efectivo, así como dos motocicletas.

Las operaciones se realizaron principalmente en el barrio Las Torres, el barrio El Nevado y en la intersección de 25 de Mayo y Arturo Illia. En el departamento Arauco, controles en la Ruta Nacional 60 permitieron detectar 40 paquetes de 10 kilos de hojas de coca en estado natural. Este cargamento fue puesto a disposición del Juzgado Federal de La Rioja.

En otra operación, se hallaron 10 paquetes de 2,5 kilos de hojas de coca ocultos en un colectivo que viajaba desde Salta hacia Mendoza, lo que resalta el uso de rutas estratégicas para el transporte de drogas. Las fuerzas de seguridad continúan su lucha contra el narcotráfico y se espera un parte oficial que detalle los resultados de estas acciones.

Etiquetas: la rioja narcotráfico gendarmería nacional controles de ruta barrio las torres barrio el nevado
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1966 articles →

Artículos relacionados

Yuliana Rodríguez falleció en Chilecito a causa de un ACV, según autopsia.

Juicio por abuso sexual infantil en La Rioja: testimonios conmueven a la audiencia

La Policía riojana desmantela un intento de tráfico de cocaína con 12,5 kilos incautados
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar