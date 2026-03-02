Gendarmería desarticula tráfico de coca: 400 kilos incautados en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las autoridades de La Rioja han llevado a cabo una serie de procedimientos de control que resultaron en la incautación de diversas sustancias ilegales, incluyendo cocaína, marihuana y hojas de coca. Entre los hallazgos se contabilizan 8 teléfonos celulares, 40 semillas de marihuana, varias dosis de estupefacientes fraccionados y un total de $770.400 en efectivo, así como dos motocicletas.

Las operaciones se realizaron principalmente en el barrio Las Torres, el barrio El Nevado y en la intersección de 25 de Mayo y Arturo Illia. En el departamento Arauco, controles en la Ruta Nacional 60 permitieron detectar 40 paquetes de 10 kilos de hojas de coca en estado natural. Este cargamento fue puesto a disposición del Juzgado Federal de La Rioja.

En otra operación, se hallaron 10 paquetes de 2,5 kilos de hojas de coca ocultos en un colectivo que viajaba desde Salta hacia Mendoza, lo que resalta el uso de rutas estratégicas para el transporte de drogas. Las fuerzas de seguridad continúan su lucha contra el narcotráfico y se espera un parte oficial que detalle los resultados de estas acciones.