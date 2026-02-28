Domingo, 1 de Marzo 2026
La Policía riojana desmantela un intento de tráfico de cocaína con 12,5 kilos incautados
Policiales

La Policía riojana desmantela un intento de tráfico de cocaína con 12,5 kilos incautados

Efectivos del Escuadrón 24 incautaron 10 kilos de hojas de coca en la Ruta Nacional N° 60, mientras que en Talamuyuna se hallaron 2,5 kilos más. Los operativos resaltan la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de fortalecer la seguridad en las rutas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 17 h 2 min de lectura
En un esfuerzo por combatir el narcotráfico, efectivos del Escuadrón 24 “Chilecito” incautaron 40 paquetes de hojas de coca en estado natural, con un peso total de 10 kilos. La interceptación ocurrió en la Ruta Nacional N° 60, cerca del kilómetro 1191, tras la inspección de un transporte de encomiendas. El personal de la Sección “Aimogasta” notificó al Juzgado Federal de La Rioja, que ordenó la confiscación de la mercadería.

Además, en un segundo operativo, integrantes del Escuadrón 58 “La Rioja” realizaron un control en la Ruta Nacional N° 38, en el Paraje Talamuyuna, donde detuvieron un ómnibus que venía de Salta con destino a Mendoza. En la cabina del vehículo, encontraron bolsas que contenían 10 paquetes con un peso de 2 kilos 500 gramos de hojas de coca, intensificando las preocupaciones sobre el tráfico de drogas en la región.

Estos operativos resaltan el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y la importancia de los controles vehiculares en rutas estratégicas. La colaboración entre diferentes escuadrones de la Gendarmería Nacional es esencial para garantizar la seguridad y prevenir la llegada de sustancias ilegales a las localidades cercanas, donde el consumo de drogas puede ser devastador.

Las acciones han generado reacciones en la sociedad y entre funcionarios locales, quienes enfatizan la necesidad de aumentar los recursos en la prevención del narcotráfico. Con el incremento de operativos, las autoridades buscan no solo incautar drogas, sino también crear conciencia sobre los riesgos asociados al narcotráfico, avanzando hacia un entorno más seguro para la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1956 articles →

