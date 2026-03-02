Lunes, 2 de Marzo 2026
Yuliana Rodríguez falleció en Chilecito a causa de un ACV, según autopsia.
Policiales

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Una mujer de 35 años, identificada como Yuliana Judith Rodríguez, falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico en Chilecito. La autopsia, realizada el domingo a las 18:30 horas en la Morgue Judicial, fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1 tras el hallazgo del cuerpo en una vivienda del barrio 53 Viviendas.

El examen forense, supervisado por el juez Marcelo Carrizo y el fiscal Diego Torres Pagnussat, no reveló lesiones externas ni signos de defensa. Se tomaron muestras de diferentes órganos para realizar análisis toxicológicos que determinen la presencia de sustancias. Los resultados de estos análisis se agregarán al expediente una vez concluidos.

El informe preliminar indica que el cuadro hemorrágico causó una convulsión seguida de un paro cardiorrespiratorio. La causa penal sigue en trámite mientras se completan las pericias. El hombre presente en la vivienda permanece demorado, a la espera de que se determine su posible vinculación penal con el caso.

Etiquetas: chilecito accidente cerebrovascular morgue judicial investigación juez de instrucción pericias
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1966 articles →

