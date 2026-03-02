Yuliana Rodríguez falleció en Chilecito a causa de un ACV, según autopsia.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una mujer de 35 años, identificada como Yuliana Judith Rodríguez, falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico en Chilecito. La autopsia, realizada el domingo a las 18:30 horas en la Morgue Judicial, fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1 tras el hallazgo del cuerpo en una vivienda del barrio 53 Viviendas.

El examen forense, supervisado por el juez Marcelo Carrizo y el fiscal Diego Torres Pagnussat, no reveló lesiones externas ni signos de defensa. Se tomaron muestras de diferentes órganos para realizar análisis toxicológicos que determinen la presencia de sustancias. Los resultados de estos análisis se agregarán al expediente una vez concluidos.

El informe preliminar indica que el cuadro hemorrágico causó una convulsión seguida de un paro cardiorrespiratorio. La causa penal sigue en trámite mientras se completan las pericias. El hombre presente en la vivienda permanece demorado, a la espera de que se determine su posible vinculación penal con el caso.