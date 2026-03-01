Lunes, 2 de Marzo 2026
Juicio por abuso sexual infantil en La Rioja: testimonios conmueven a la audiencia
Policiales

Juicio por abuso sexual infantil en La Rioja: testimonios conmueven a la audiencia

El juicio contra Rodolfo N. R. en La Rioja avanza con testimonios de expertos que revelan su discapacidad intelectual leve a moderada y el impacto emocional en la menor afectada. La declaración de la niña destaca su angustia y cambios conductuales, lo que añade gravedad al caso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 11 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción, ubicada en la ciudad de La Rioja, continúa el juicio contra Rodolfo N. R., acusado de **Abuso Sexual con Acceso Carnal** y **Promoción de Corrupción de Persona Menor de Edad Calificadas**. En la última jornada, se escucharon testimonios de expertos que participaron en las pericias psicológicas y psiquiátricas del acusado y en el tratamiento de la menor.

Una licenciada en Psicología forense expuso que el imputado presenta una **discapacidad intelectual** leve a moderada, con algunas limitaciones en la comprensión de conceptos abstractos, aunque puede distinguir entre conductas permitidas y prohibidas. Por su parte, una médica psiquiatra describió al acusado como una persona con dificultades en la expresión verbal, pero capaz de reconocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, así como las posibles consecuencias legales de sus acciones.

Además, se escuchó el testimonio de una licenciada en Psicología del **CATIU**, quien trabajó con la niña, que en su momento mostraba signos de **ansiedad y angustia**. A pesar de su estado emocional, la menor logró relatar de manera coherente los hechos denunciados durante las entrevistas, lo que refleja la gravedad del caso.

Etiquetas: la rioja juicio abuso sexual derechos de la infancia psicología forense cámara tercera en lo criminal
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1966 articles →

Artículos relacionados

Yuliana Rodríguez falleció en Chilecito a causa de un ACV, según autopsia.

Gendarmería desarticula tráfico de coca: 400 kilos incautados en La Rioja

La Policía riojana desmantela un intento de tráfico de cocaína con 12,5 kilos incautados
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar