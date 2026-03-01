Juicio por abuso sexual infantil en La Rioja: testimonios conmueven a la audiencia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción, ubicada en la ciudad de La Rioja, continúa el juicio contra Rodolfo N. R., acusado de **Abuso Sexual con Acceso Carnal** y **Promoción de Corrupción de Persona Menor de Edad Calificadas**. En la última jornada, se escucharon testimonios de expertos que participaron en las pericias psicológicas y psiquiátricas del acusado y en el tratamiento de la menor.

Una licenciada en Psicología forense expuso que el imputado presenta una **discapacidad intelectual** leve a moderada, con algunas limitaciones en la comprensión de conceptos abstractos, aunque puede distinguir entre conductas permitidas y prohibidas. Por su parte, una médica psiquiatra describió al acusado como una persona con dificultades en la expresión verbal, pero capaz de reconocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, así como las posibles consecuencias legales de sus acciones.

Además, se escuchó el testimonio de una licenciada en Psicología del **CATIU**, quien trabajó con la niña, que en su momento mostraba signos de **ansiedad y angustia**. A pesar de su estado emocional, la menor logró relatar de manera coherente los hechos denunciados durante las entrevistas, lo que refleja la gravedad del caso.