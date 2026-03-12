Jueves, 12 de Marzo 2026
Accidente en Vichigasta: joven de 16 años herida y hospitalizada tras colisión
Policiales

Accidente en Vichigasta: joven de 16 años herida y hospitalizada tras colisión

Un accidente de tránsito en Vichigasta dejó a una joven de 16 años con fractura de muñeca y politraumatismos. Fue trasladada al Hospital de Chilecito para atención. La investigación continúa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 53 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una joven de 16 años resultó gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Parque Norte de Vichigasta este miércoles cerca del mediodía. El siniestro involucró a una motocicleta y un automóvil, chocando en la intersección de avenida San Buenaventura y calle Amin Yoma.

El impacto alertó a los vecinos y transeúntes de la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. La adolescente, que viajaba en la motocicleta, fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital de Chilecito para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras los estudios realizados, los médicos confirmaron que la joven presenta una fractura de muñeca izquierda y politraumatismos, por lo que se decidió su internación bajo observación. Mientras tanto, el personal policial llevó a cabo las pericias necesarias para esclarecer las causas del accidente y realizó controles a los conductores involucrados.

Etiquetas: chilecito accidente de tránsito hospital policía vichigasta san buenaventura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2236 articles →

Artículos relacionados

Inseguridad en Chilecito: asalto con arma blanca desata temor entre los habitantes

Martínez denuncia estafa y espera ser liberado tras su defensa en La Rioja

Accidente en Ruta 40: dos heridos graves de Guandacol luchan por su vida en terapia intensiva
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar