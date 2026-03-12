Accidente en Vichigasta: joven de 16 años herida y hospitalizada tras colisión

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una joven de 16 años resultó gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Parque Norte de Vichigasta este miércoles cerca del mediodía. El siniestro involucró a una motocicleta y un automóvil, chocando en la intersección de avenida San Buenaventura y calle Amin Yoma.

El impacto alertó a los vecinos y transeúntes de la zona, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. La adolescente, que viajaba en la motocicleta, fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital de Chilecito para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras los estudios realizados, los médicos confirmaron que la joven presenta una fractura de muñeca izquierda y politraumatismos, por lo que se decidió su internación bajo observación. Mientras tanto, el personal policial llevó a cabo las pericias necesarias para esclarecer las causas del accidente y realizó controles a los conductores involucrados.