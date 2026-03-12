Jueves, 12 de Marzo 2026
Adolescente de 16 años en estado grave tras accidente en Vichigasta
Adolescente de 16 años en estado grave tras accidente en Vichigasta

Un accidente en Vichigasta dejó a una joven de 16 años con fractura de muñeca y politraumatismos, requiriendo su internación en el Hospital de Chilecito. La policía investiga las causas del choque.

Este miércoles, un accidente de tránsito en Vichigasta dejó a una joven de 16 años con heridas graves. El incidente tuvo lugar en la intersección de la avenida San Buenaventura y calle Amin Yoma, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil, generando una rápida respuesta de los vecinos y transeúntes.

La adolescente, que viajaba en la motocicleta, fue asistida de urgencia por personal sanitario y trasladada al Hospital de Chilecito debido a la gravedad de sus lesiones. Tras los exámenes médicos, se confirmó que presentaba una fractura de muñeca izquierda y politraumatismos, lo que llevó a su internación para seguimiento.

El personal policial se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer la mecánica del accidente y se llevaron a cabo las pruebas de control a los conductores involucrados.

