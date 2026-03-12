Incendio en supermercado en La Rioja: vecinos preocupados por la seguridad en la zona

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incendio significativo se produjo en las instalaciones del supermercado Mayor, ubicado en la calle Buenos Aires, durante las primeras horas de este jueves. Personal de emergencias se encuentra en el lugar trabajando para sofocar el fuego y evitar que se propague a las viviendas o comercios cercanos.

El siniestro comenzó en la madrugada y hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del incendio. Fuentes oficiales señalaron que se desconoce el origen del fuego y se espera la llegada de peritos para realizar una investigación una vez que la situación esté controlada.

El cuerpo de bomberos está realizando esfuerzos intensivos para contener el avance de las llamas dentro del establecimiento. La zona ha sido resguardada para facilitar las tareas de enfriamiento y garantizar la seguridad de los vecinos en las cercanías.