Jueves, 12 de Marzo 2026
Incendio en supermercado en La Rioja: vecinos preocupados por la seguridad en la zona
Policiales

Incendio en supermercado en La Rioja: vecinos preocupados por la seguridad en la zona

Un incendio se desató en el supermercado Mayor, en calle Buenos Aires, esta madrugada. Los bomberos trabajan para controlar las llamas y evitar su propagación. Se desconocen las causas del siniestro.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Un incendio significativo se produjo en las instalaciones del supermercado Mayor, ubicado en la calle Buenos Aires, durante las primeras horas de este jueves. Personal de emergencias se encuentra en el lugar trabajando para sofocar el fuego y evitar que se propague a las viviendas o comercios cercanos.

El siniestro comenzó en la madrugada y hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del incendio. Fuentes oficiales señalaron que se desconoce el origen del fuego y se espera la llegada de peritos para realizar una investigación una vez que la situación esté controlada.

El cuerpo de bomberos está realizando esfuerzos intensivos para contener el avance de las llamas dentro del establecimiento. La zona ha sido resguardada para facilitar las tareas de enfriamiento y garantizar la seguridad de los vecinos en las cercanías.

Etiquetas: la rioja incendio supermercado mayor emergencia bomberos tránsito
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

