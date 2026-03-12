Jueves, 12 de Marzo 2026
Comerciantes de Chilecito en alerta tras violento robo y amenazas con cuchillo
Comerciantes de Chilecito en alerta tras violento robo y amenazas con cuchillo

Un violento robo en Chilecito generó temor en la comunidad, donde dos delincuentes amenazaron a una pareja con un arma blanca. La inseguridad preocupa a los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial.

Un violento robo se registró en Chilecito, donde dos delincuentes amenazaron a una pareja con un arma blanca mientras se encontraban en su vehículo. El incidente ocurrió en la tarde cerca de la calle Belgrano, generando un clima de temor en la comunidad.

Los asaltantes, con rostros cubiertos, lograron robar pertenencias de valor antes de huir del lugar. Afortunadamente, la pareja no sufrió lesiones, aunque quedaron profundamente conmocionados. Este hecho ha intensificado la preocupación entre los vecinos por la creciente inseguridad en la región.

En respuesta a la situación, la policía local ha intensificado los patrullajes en la zona y está revisando las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables. La comunidad, por su parte, se ha organizado para exigir acciones concretas que garanticen su seguridad y bienestar, destacando la necesidad de una mayor comunicación con las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han expresado su compromiso de acelerar las investigaciones, mientras que los vecinos continúan participando en reuniones comunitarias para discutir posibles soluciones ante el aumento de la delincuencia.

