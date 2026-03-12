Inseguridad en Chilecito: asalto con arma blanca desata temor entre los habitantes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un asalto en la calle El Peregrino, en el barrio Niño de Hualco, ha generado preocupación entre los vecinos. La víctima fue atacada por un individuo que emergió de una vivienda cercana, quien le quitó el teléfono celular y lo amenazó con un cuchillo tras el robo.

La situación fue controlada gracias a la intervención de la propietaria de la casa de donde salió el agresor, quien logró mediar para que el atacante se retirara. Según el reporte policial, el sospechoso fue visto caminando hacia un descampado antes de la llegada de la policía.

El personal de la Comisaría Primera y la Brigada Motorizada se presentaron en el lugar y tomaron declaración a la mujer, quien confirmó que el sospechoso ya no estaba en el inmueble. La víctima fue invitada a formalizar la denuncia para continuar con las acciones legales pertinentes.

El caso ha quedado a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº1, que coordina las investigaciones para localizar al autor del delito. Se anticipa que en las próximas horas se llevarán a cabo nuevas diligencias en la zona para intentar recuperar el dispositivo robado.