Lunes, 9 de Marzo 2026
Accidente trágico en Chilecito: un motociclista pierde la vida y otro resulta herido
Policiales

Accidente trágico en Chilecito: un motociclista pierde la vida y otro resulta herido

Un motociclista falleció tras perder el control y chocar contra un guardarraíl en Chilecito. Su acompañante, Francisco Solano Gordillo, resultó herido y fue trasladado al hospital.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un accidente fatal ocurrió en la ciudad de Chilecito, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar contra un guardarraíl. La Policía de la Unidad Regional II recibió el alerta de transeúntes que informaron sobre el incidente en la avenida Alem.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al conductor de la motocicleta sin signos vitales y a su acompañante, identificado como Francisco Solano Gordillo, de 53 años, con una herida en la cabeza. Este último fue trasladado al hospital regional para recibir atención médica.

Según los testimonios, el motociclista circulaba en dirección este-oeste y perdió el control al llegar a la rotonda, impactando de manera violenta contra el guardarraíl. La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada oficialmente, aunque se informó que portaba casco al momento del accidente.

En el operativo intervinieron además el comisario mayor Hugo Escudero y personal de Accidentes Viales, quienes realizaron cortes preventivos de tránsito mientras se llevaban a cabo las pericias pertinentes. Se espera un informe médico ampliado sobre el estado de salud del acompañante en las próximas horas.

Etiquetas: chilecito accidente de tránsito guardarraíl unidad regional ii policía emergencias médicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2145 articles →

Artículos relacionados

Choque en el microcentro: motociclista se da a la fuga tras el accidente

Tragedia en La Rioja: encuentran sin vida al enfermero Mario Bracco

Joven en estado crítico tras ser apuñalado en una pelea en Vichigasta
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar