Accidente trágico en Chilecito: un motociclista pierde la vida y otro resulta herido

Un accidente fatal ocurrió en la ciudad de Chilecito, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar contra un guardarraíl. La Policía de la Unidad Regional II recibió el alerta de transeúntes que informaron sobre el incidente en la avenida Alem.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al conductor de la motocicleta sin signos vitales y a su acompañante, identificado como Francisco Solano Gordillo, de 53 años, con una herida en la cabeza. Este último fue trasladado al hospital regional para recibir atención médica.

Según los testimonios, el motociclista circulaba en dirección este-oeste y perdió el control al llegar a la rotonda, impactando de manera violenta contra el guardarraíl. La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada oficialmente, aunque se informó que portaba casco al momento del accidente.

En el operativo intervinieron además el comisario mayor Hugo Escudero y personal de Accidentes Viales, quienes realizaron cortes preventivos de tránsito mientras se llevaban a cabo las pericias pertinentes. Se espera un informe médico ampliado sobre el estado de salud del acompañante en las próximas horas.