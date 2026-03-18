Alertan sobre el peligro de los préstamos usureros en La Rioja: recomendaciones para vecinos

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El ministro de Seguridad, Justicia y DD.HH., Miguel Zárate, alertó sobre el aumento de maniobras delictivas relacionadas con préstamos fuera del sistema financiero. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, Zárate destacó la preocupación por el alto nivel de endeudamiento de los ciudadanos y la proliferación de estas prácticas consideradas estafas.

Según el funcionario, la usura se ha convertido en una práctica común que explota la necesidad de las personas, generando un entorno de vulnerabilidad. Zárate instó a la comunidad a denunciar amenazas y estafas, señalando que existen delitos adicionales como la retención ilegal de documentación y la firma de transferencias de bienes a valores incorrectos. A pesar de la gravedad de la situación, reconoció que las denuncias son escasas debido al miedo a represalias por parte de los prestamistas.

El ministro aseguró que el Estado está dispuesto a proteger a quienes se animen a denunciar y que la Policía puede intervenir si se detecta un delito en curso. También descartó cualquier riesgo inmediato de amenazas internacionales que pudieran afectar a La Rioja, asegurando que no hay información que sugiera un objetivo de ataque en la provincia.