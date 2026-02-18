Aumentan las preocupaciones de seguridad tras el robo de auto en barrio Primero de Diciembre

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un joven de 19 años fue detenido en La Rioja tras ser sorprendido robando en un automóvil. El incidente tuvo lugar a las 10:00 en la calle Júpiter, en el barrio Primero de Diciembre, donde el propietario del vehículo escuchó ruidos y al salir descubrió al ladrón dentro de su Fiat Cronos.

Al ser descubierto, el sospechoso intentó escapar corriendo, pero el dueño del auto lo persiguió y alertó a la policía, proporcionando detalles sobre la dirección en la que se había ido. Finalmente, fue detenido en las cercanías del barrio Francisco II.

Durante la revisión, la policía encontró un perfume y un cuchillo metálico entre las pertenencias del joven. El propietario del vehículo también constató daños en la puerta, que aparentemente fueron causados por el cuchillo para acceder al auto. La fiscal de turno ordenó las actuaciones correspondientes por el delito de robo en grado de flagrancia.