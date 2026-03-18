Avance judicial en la lucha contra el fentanilo: se investigan laboratorios en el país

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La Justicia local ha solicitado la colaboración del juez federal Ernesto Kreplak para que directivos de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo se presenten ante el juzgado provincial. Esta acción forma parte de una investigación sobre ampollas de fentanilo contaminadas, que ha generado un escándalo sanitario en el país.

El juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2, Héctor Daniel Barría, ha pedido específicamente que los directivos Ariel Fernando, Damián Roberto y Diego Hernán García Furfaro sean puestos a disposición en el marco de una causa originada por una denuncia de la droguería Origim SRL, ubicada en La Rioja.

La denuncia se centra en la calidad de las sustancias suministradas por los laboratorios, tras la detección de bacterias en varios lotes de medicamentos. Barría explicó que, aunque la gravedad del caso en Buenos Aires involucra muertes, en La Rioja el problema radica en la afectación económica de la droguería, que ha visto bloqueada su capacidad de comercialización.

El impacto operativo para el comercio local ha sido significativo, ya que la droguería se encuentra imposibilitada de vender productos adquiridos antes de la prohibición impuesta por la Anmat, lo que ha derivado en una situación crítica para su funcionamiento.