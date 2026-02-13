Avanza el juicio por el femicidio de Susana Romero: expectativas en la comunidad riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El juicio por el caso de homicidio agravado contra J. A. T. P. avanza en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja. En la última audiencia, el tribunal, presidido por la jueza Sara López Douglas, escuchó el testimonio de seis testigos, mientras que el imputado optó por no declarar.

El caso se remonta al 20 de enero de 2022, cuando el hecho ocurrió en el barrio La Florida. Durante la sesión, una oficial de la Comisaría Cuarta relató que dos jóvenes se presentaron en la comisaría informando que el imputado había confesado haber asesinado a una mujer y ocultado su cuerpo. Ante esto, se activó el protocolo correspondiente y se notificó a los superiores.

Otros testigos también aportaron detalles significativos. La hermana del amigo del acusado mencionó que su hermano llegó angustiado a su casa tras recibir la confesión del imputado. Además, la expareja del acusado denunció episodios de violencia en su relación, afirmando que el imputado le había confesado el homicidio. Finalmente, un amigo del acusado que presentó la denuncia detalló que el imputado lo llamó durante la madrugada confesando el crimen.