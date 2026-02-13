Viernes, 13 de Febrero 2026
Avanza el juicio por el femicidio de Susana Romero: expectativas en la comunidad riojana
Avanza el juicio por el femicidio de Susana Romero: expectativas en la comunidad riojana

El juicio por Homicidio Agravado en La Rioja avanza con la declaración de seis testigos, revelando confesiones del imputado y antecedentes de violencia en su relación. La tensión en la sala refleja la gravedad del caso.

El juicio por el caso de homicidio agravado contra J. A. T. P. avanza en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja. En la última audiencia, el tribunal, presidido por la jueza Sara López Douglas, escuchó el testimonio de seis testigos, mientras que el imputado optó por no declarar.

El caso se remonta al 20 de enero de 2022, cuando el hecho ocurrió en el barrio La Florida. Durante la sesión, una oficial de la Comisaría Cuarta relató que dos jóvenes se presentaron en la comisaría informando que el imputado había confesado haber asesinado a una mujer y ocultado su cuerpo. Ante esto, se activó el protocolo correspondiente y se notificó a los superiores.

Otros testigos también aportaron detalles significativos. La hermana del amigo del acusado mencionó que su hermano llegó angustiado a su casa tras recibir la confesión del imputado. Además, la expareja del acusado denunció episodios de violencia en su relación, afirmando que el imputado le había confesado el homicidio. Finalmente, un amigo del acusado que presentó la denuncia detalló que el imputado lo llamó durante la madrugada confesando el crimen.

