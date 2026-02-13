Joven gravemente herido tras choque en Avenida Circunvalación de La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente vehicular tuvo lugar el jueves por la noche a las 22.50 horas en la intersección de avenida Olsacher y Circunvalación. El incidente involucró a un Volkswagen Gol gris, conducido por un joven de 26 años, apellidado González, residente del barrio 12 de Junio.

El conductor informó que circulaba por avenida Félix de la Colina y, al llegar a la intersección, realizó una maniobra indebida, lo que resultó en la pérdida de control del vehículo y su caída en un desagüe pluvial. En el lugar, personal de Bomberos Voluntarios extrajo al joven del automóvil y la doctora Romina Carrizo, de Base 4, ordenó su traslado al hospital local para una evaluación médica detallada.

La Dirección General de Control de Tránsito y Seguridad Vial también estuvo presente, realizando un test de alcoholemia al conductor, el cual resultó negativo. Se destacó que González presenta una condición de paraplejia, lo que llevó a la llegada de su progenitor al lugar. Este siniestro subraya la necesidad de reforzar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito en áreas de alta visibilidad.