Mujer detenida en Famatina tras denuncias de lesiones y amenazas de Silvina Gaitán

Una joven de 30 años, identificada como Díaz Moreno, fue detenida en las últimas horas por personal de la Comisaría Departamento Famatina. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, con sede en Chilecito, tras una denuncia presentada por Silvina Vanesa Gaitán.

Díaz Moreno está siendo investigada por presuntos delitos de «Lesiones» y «Amenazas», según el Código Penal Argentino. La denuncia formal llevó a la intervención del magistrado, quien ha ordenado la investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Después de ser notificada de su situación legal, la detenida fue trasladada bajo la custodia de la Sargento Primero Prof. Carrizo Nicolasa.

En este momento, la imputada se encuentra en la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia, parte de la Unidad Regional II. El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes, y la joven permanecerá en esa unidad mientras se desarrollan las instancias legales pertinentes. Este caso ha cobrado importancia en la zona debido a la naturaleza de los cargos y la rápida respuesta de las autoridades judiciales.