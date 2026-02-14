Sábado, 14 de Febrero 2026
Intervención de Asociación Protectora tras denuncias de maltrato animal en Chilecito
Un grave episodio de maltrato animal en Chilecito está siendo investigado por la justicia. El abogado Mario Gaitán presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal tras el hallazgo de un perro que fue pintado y cubierto de harina y otros materiales nocivos. Gaitán aportó pruebas fotográficas y digitales para respaldar la denuncia.

La conducta denunciada se encuentra tipificada en la Ley Nacional de Protección Animal, específicamente en el artículo 3 de la Ley 14.346, que establece penas de prisión de 15 días a un año por actos que maltraten a animales. Dos personas ya están siendo investigadas, y se ha revelado que uno de los acusados había estado involucrado en un incidente similar en febrero de 2019.

Ante la gravedad del caso, la Asociación Protectora de Animales de la localidad se constituirá como querellante. Además, se ha anunciado la creación de un voluntariado de protección animal en la "Perla del Oeste", compuesto por letrados que colaborarán gratuitamente con la asociación y los rescatistas de la zona, buscando fortalecer la defensa de los derechos de los animales.

Este incidente ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la necesidad de un cambio cultural en el trato hacia los animales, resaltando la importancia de la intervención judicial y el apoyo de organizaciones proteccionistas.

Etiquetas: chilecito maltrato animal justicia ley de protección animal voluntariado asociación protectora de animales
