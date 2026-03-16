Lunes, 16 de Marzo 2026
Barrio Autódromo Norte conmocionado tras linchamiento por deuda de moto
Policiales

Barrio Autódromo Norte conmocionado tras linchamiento por deuda de moto

Un hombre fue detenido tras intentar extorsionar a su vecino por $400 mil pesos para devolver una motocicleta. El conflicto escaló en el Barrio Autódromo Norte, resaltando la intervención vecinal y policial.

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Un episodio violento tuvo lugar en las proximidades del Barrio Autódromo Norte, donde un hombre fue agredido por vecinos tras negarse a devolver una motocicleta. El implicado pretendía cobrar $400 mil pesos para restituir el vehículo a su propietario, lo que desató la ira de los vecinos.

El conflicto comenzó en el Barrio Argentino, cuando el dueño de la moto confió su vehículo al sospechoso, quien nunca regresó el rodado. Ante la ausencia de respuestas, el propietario intentó recuperarla, encontrándose con la exigencia de un pago a cambio de su devolución.

La situación escaló y los vecinos decidieron intervenir físicamente, lo que llevó a la llegada de la policía. Los efectivos lograron controlar la situación y detuvieron al sospechoso, quien fue trasladado a una comisaría local.

Finalmente, la motocicleta fue recuperada y devuelta a su dueño, mientras que el detenido quedó a disposición de la justicia riojana por los cargos correspondientes. Este suceso destaca la importancia de la colaboración vecinal en la prevención del delito y el papel activo de la policía en situaciones de emergencia.

Etiquetas: la rioja barrio autódromo norte barrio argentino policía detención extorsión
TL;DR

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