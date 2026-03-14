Sábado, 14 de Marzo 2026
Barrio Los Valdez de Arriba enfrenta crisis habitacional tras colapso de vivienda
Policiales

Barrio Los Valdez de Arriba enfrenta crisis habitacional tras colapso de vivienda

A las 02.40 del viernes, un colapso total de una vivienda en el barrio Los Valdez de Arriba, Chamical, dejó daños materiales sin heridos. Las causas se investigan.

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El barrio Los Valdez de Arriba en Chamical fue escenario de un incidente a las 02.40 de la madrugada del viernes 13 de marzo, cuando una vivienda colapsó completamente. Personal de la Comisaría Segunda recibió la alerta y acudió al lugar, donde encontraron la propiedad de la familia Luna–Mercado en estado de derrumbe total.

Las primeras inspecciones descartaron la presencia de ocupantes en el momento del colapso, por lo que no se registraron heridos. No hubo testigos que pudieran ofrecer información sobre las circunstancias del incidente, lo que ha generado incertidumbre respecto a las causas del derrumbe.

Ante la gravedad de la situación, se notificó a las autoridades judiciales y se estableció una consigna policial para proteger la zona. Esta medida permitirá que los peritos realicen una inspección técnica exhaustiva y determinen los factores que llevaron a la falla estructural. El terreno permanece bajo custodia mientras se espera el avance de las investigaciones.

Etiquetas: chamical colapso de vivienda accidente policía daños materiales inspección técnica
TL;DR

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