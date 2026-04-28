Hombre en Terapia Intensiva tras accidente durante procesión en Santa Florentina

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Una familia de Santa Florentina vive momentos de angustia debido a la grave situación de un hombre que fue internado con pronóstico reservado tras un confuso episodio durante la procesión de la Virgen del Valle. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, había salido de su hogar el viernes 24 de abril montado en su caballo, pero su regreso el sábado encendió las alarmas en su familia.

Al llegar a su casa, el hombre se encontraba visiblemente aturdido y solo pudo mencionar que "una mujer en un auto" lo había llevado de regreso, sin poder explicar qué había pasado con su caballo. Durante la tarde del sábado, sus familiares notaron que sangraba por los oídos, lo que generó preocupación por una posible lesión craneal grave y llevaron al herido al Hospital Eleazar Herrera Motta.

Después de ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Enrique Vera Barros para recibir atención especializada. La familia ha iniciado una campaña en redes sociales para encontrar testigos que puedan aportar información sobre el suceso, especialmente sobre la mujer que lo asistió y cualquier posible accidente en la zona de Santa Florentina. Las autoridades policiales están trabajando en la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este incidente.