Sheila Agüero Manrique, desaparecida en Chilecito, genera preocupación en la comunidad

La Policía de la Provincia de La Rioja ha lanzado un llamado a la comunidad para encontrar a Sheila Agüero Manrique, una adolescente de 16 años desaparecida desde el 10 de junio. La madre de la menor, Gisela Agüero, reportó su ausencia tras no regresar a casa después de salir hacia la escuela alrededor de las 06:00 horas.
Sheila reside en calle Celada Dávila N° 635, en el barrio Independencia de Chilecito. La preocupación aumentó cuando no volvió a su hogar a las 14:00 horas, momento en el cual se perdió todo contacto con ella. Las características físicas de la joven son: mide aproximadamente 1,55 metros, tiene una contextura robusta, piel blanca y cabello castaño.
Las autoridades han activado los protocolos de búsqueda y se están realizando tareas de rastrillaje en la zona. Se solicita a los vecinos que compartan cualquier información, por mínima que sea, que pueda ayudar a su localización. Para informar sobre su paradero, se puede llamar a la línea de emergencia 911 o acudir a la dependencia policial más cercana.