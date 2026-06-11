Menor involucrado en maniobras peligrosas: motocicleta retenida en Aimogasta

Un joven de 17 años fue detenido en Aimogasta por conducción temeraria en su motocicleta sin patente. La Policía refuerza la importancia de cumplir con las normas de tránsito para evitar accidentes.

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Durante la madrugada de este lunes, un joven de 17 años fue detenido en Aimogasta por conductores policiales tras ser observado manejando de forma imprudente. El incidente ocurrió cerca de las 00:47 horas en el barrio Señor de la Peña, donde el motociclista realizaba maniobras peligrosas que ponían en riesgo su seguridad y la de otros transeúntes.

Al intentar identificar al conductor, la policía constató que se trataba de un menor de edad, residente del barrio Estación. Además, se descubrió que la motocicleta, una Keller Crono Classic de color negro, circulaba sin la chapa patente. Esto llevó a la retención preventiva del vehículo, que fue trasladado a la sede policial para los trámites legales pertinentes.

Las autoridades policiales reiteraron la importancia de cumplir con las normas de tránsito para evitar accidentes viales. Hicieron un llamado a los conductores a portar la documentación necesaria, usar medidas de seguridad como el casco y respetar las señales viales. Este operativo es parte de un plan de prevención que busca mejorar la seguridad vial y el orden público en la ciudad.