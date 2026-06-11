Calle Oncativo cerrada por accidente: un auto vuelca tras impactar un poste de luz

Un grave accidente de tránsito en la zona del Club San Román dejó a los vecinos preocupados. Un automóvil volcó tras chocar contra un poste, generando temor por la frecuencia de siniestros en el área. Las autoridades investigan y se prevén reuniones con la comunidad para mejorar la seguridad vial.

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Un violento accidente de tránsito tuvo lugar en la zona del Club San Román, donde un automóvil particular volcó tras chocar contra un poste de alumbrado público en calle Oncativo. La preocupación entre los residentes creció al ver el vehículo volcado con las ruedas hacia arriba, lo que puso en alerta a los servicios de emergencia que acudieron al lugar para atender a posibles heridos.

Las circunstancias del siniestro están siendo investigadas por las autoridades locales, quienes llegaron rápidamente para evaluar la situación. A pesar de la magnitud del accidente, hasta el momento no se han confirmado heridos graves, aunque se esperan informes médicos sobre el estado de salud de los ocupantes del automóvil.

Los vecinos expresan su temor ante la frecuencia de accidentes en esta área, considerada un punto crítico para la circulación vehicular. Solicitan a las autoridades que se implementen medidas para mejorar la seguridad en las calles. En respuesta, funcionarios del Gobierno provincial han prometido investigar las causas del accidente y discutir posibles soluciones con la comunidad en reuniones planificadas para los próximos días.

La colaboración entre los residentes y las autoridades se presenta como clave para abordar esta problemática y garantizar un entorno más seguro para todos los que transitan por la zona.