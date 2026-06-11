Operaciones ilegales de Maxim y DiDi generan preocupación en La Rioja

El municipio de La Rioja advirtió que Maxim y DiDi operan sin habilitación, acumulando irregularidades. Solo Uber tiene autorización. Usuarios deben elegir servicios legales para su seguridad.

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La subsecretaria Agostina Stivala informó que las empresas Maxim y Didi operan sin habilitación en la ciudad, tras una denuncia de abuso relacionada con un chofer de Maxim. La única compañía autorizada para prestar servicios es Uber, que cumple con la normativa vigente.

Stivala explicó que Maxim enfrenta varias irregularidades, incluyendo la falta de documentación esencial y deudas por infracciones de publicidad no autorizada. A pesar de que el municipio ha intentado establecer comunicación con la empresa, el proceso de regularización está detenido. En este contexto, se ha emitido un ultimátum: si Maxim no completa los trámites necesarios en el plazo establecido, se clausurarán sus operaciones.

La situación de Didi es aún más complicada, ya que no posee ningún registro documental en la comuna. Las autoridades locales instaron a los usuarios a utilizar únicamente servicios habilitados, advirtiendo que las plataformas no reguladas dejan a los pasajeros en una situación de vulnerabilidad y sin protección legal ante posibles incidentes.