Viernes, 12 de Junio 2026
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Extradición exitosa: La Rioja colabora en caso de abuso sexual en Catamarca

Un hombre de 41 años fue extraditado a la Capital provincial tras ser requerido por la Justicia de Catamarca por un caso de abuso sexual. La intervención judicial continúa.

Redacción
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Un hombre de 41 años fue extraditado a la Capital provincial tras ser requerido por la Justicia de Catamarca. El procedimiento se realizó en la Alcaidía de la vecina provincia de La Rioja, donde efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia actuaron conforme a una orden del Juzgado de Control de Garantías N° 3.

El individuo enfrentaba acusaciones por un caso de abuso sexual con acceso carnal calificado, presuntamente cometido por un descendiente. Luego de su traslado, la Comisaría Décima Segunda tomó intervención, mientras que la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este se encargó de coordinar las medidas judiciales pertinentes.

Etiquetas: la rioja extradición abuso sexual justicia policía de la provincia catamarca
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