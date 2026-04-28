Orlando Novillo recibe 20 años de prisión por abuso sexual virtual en un caso inédito en el país.

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La Justicia argentina ha establecido un precedente al condenar a Orlando Tristán Novillo a 20 años de prisión por abuso sexual a una niña de 12 años. Este fallo es significativo dado que el condenado no tuvo contacto físico con la víctima, sino que la sometió a través de medios digitales. La niña sufrió hostigamiento desde los 12 años y estuvo bajo el control del agresor durante tres años hasta que se denunció el caso.

Novillo, que estaba en la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana, utilizó un teléfono celular para comunicarse con la niña, haciéndose pasar por un joven en Instagram. Bajo la falsa promesa de una campaña de modelaje, le solicitó fotos en ropa interior y luego imágenes más comprometedoras. Posteriormente, comenzó a extorsionarla con amenazas de difundir el material o hacer daño a su familia, exigiéndole datos de tarjetas de crédito.

El descubrimiento del caso se debió a la intervención de una docente de danzas que escuchó a la niña y alertó a su madre. El fiscal Carlos Oviedo enfatizó la importancia del apoyo brindado por la docente. Tras la denuncia en febrero de 2023, se realizaron investigaciones que llevaron al allanamiento de la celda de Novillo, donde se encontraron más de 134 mil archivos relacionados con abuso sexual infantil y extorsiones, elementos clave en el juicio.