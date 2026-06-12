Trabajadores públicos de La Rioja recibirán aumento salarial y reactivan programa "Chachos

Juan Luna Corzo, Jefe de Gabinete, anunció un aumento salarial para trabajadores públicos en La Rioja, tras el medio aguinaldo. Este incremento se financiará con los bonos "Chachos", vitales para la economía local.

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El Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna Corzo, anunció un aumento salarial para los trabajadores públicos de La Rioja, que se implementará tras el pago del medio aguinaldo y se aplicará sobre todos los ítems remunerativos y no remunerativos. Este incremento se da en un contexto de caída en las transferencias federales, lo que ha llevado al Gobierno provincial a reactivar la circulación de los bonos de cancelación de deuda, conocidos como "Chachos".

Luna Corzo destacó que esta medida es crucial para estimular la economía local, mencionando que la llegada de los bonos genera un impacto financiero positivo. Además, se refirió a las críticas políticas sobre esta herramienta, asegurando que su uso anterior fue efectivo y que el equipo económico tiene la capacidad técnica para manejar la situación actual.

El funcionario también calificó como "tragedia" el impacto del plan económico nacional en todas las provincias argentinas, subrayando la caída real de los recursos coparticipables desde diciembre. A pesar de estos desafíos, reafirmó el compromiso del gobierno provincial de priorizar el bienestar de los trabajadores, afirmando que no se busca ahorrar a costa de salarios bajos.