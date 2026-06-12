Viernes, 12 de Junio 2026
Política

Pérez denuncia deuda millonaria y cuestiona el manejo del RIGI en La Rioja

El ministro de Producción y Ambiente de La Rioja, Ernesto Pérez, criticó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones del gobierno nacional, advirtiendo que pone en riesgo a las PYMES locales. Además, denunció una deuda de 1800 millones de dólares del Estado nacional, que impacta en los parques eólicos de la provincia. La defensa de la industria local está en juego.

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El ministro de Producción y Ambiente, Ernesto "Harry" Pérez, expresó su oposición al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del gobierno de Javier Milei, al calificarlo como un "gran verso" y una "gran mentira". Durante su intervención, Pérez sostuvo que este régimen no tiene bases técnicas y que las inversiones en Argentina son resultado de gestiones anteriores, no de las políticas actuales del gobierno.

El funcionario advirtió que las exenciones impositivas a grandes corporaciones amenazan la supervivencia de las PYMES locales, afirmando que estas no pueden competir con empresas de países como China. Además, destacó que el verdadero interés de las empresas mineras extranjeras radica en la explotación de recursos estratégicos como litio, cobre, oro y plata, y no en los beneficios impositivos.

Pérez también criticó la situación financiera, señalando que el Estado nacional tiene una deuda de 1800 millones de dólares con la provincia, lo que repercute en el mantenimiento de los parques eólicos. Resaltó que esta deuda se relaciona con la "desastrosa" gestión del gabinete nacional y enfatizó la necesidad de priorizar la economía real sobre las rentas financieras impulsadas por la administración actual.

Etiquetas: la rioja ministerio de producción javier milei economía gobierno provincial deuda estatal
TL;DR

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