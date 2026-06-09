Martes, 9 de Junio 2026
Política

La creación de un Juzgado Electoral Autónomo marcará un hito en La Rioja

El Gobierno de La Rioja presentó un proyecto de ley para crear un Juzgado Electoral Autónomo, buscando mayor transparencia y control sobre los 375 partidos existentes. La propuesta no requerirá nuevos fondos, priorizando la eficiencia y la participación genuina de las fuerzas políticas. ¿Cómo afectará esto la dinámica electoral provincial?

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El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley ante la Legislatura que tiene como finalidad establecer un Juzgado Electoral Autónomo, lo que permitirá una mayor independencia y especialización en el control de los partidos políticos. Esta iniciativa surge en respuesta a la necesidad de terminar con la "multiafiliación" y de transparentar la vida institucional en La Rioja.

Pedro Goyochea, asesor general de Gobierno, explicó que el nuevo juzgado se separará del Juzgado de Paz Letrado, adoptando un modelo más avanzado que mejorará la transparencia y eficiencia del sistema electoral. Actualmente, se registran cerca de 375 partidos en la provincia, cifra que exige un control más estricto para asegurar la legitimidad de las agrupaciones.

El proyecto también contempla que la creación del juzgado no requerirá nuevos fondos, ya que se financiará con recursos ya existentes en la estructura judicial. Además, se garantizará un proceso de selección imparcial para el futuro juez electoral, que será designado mediante un concurso público.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial proyecto de ley juzgado electoral política provincial transparencia
TL;DR

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