Jueves, 11 de Junio 2026
Política

Docentes de la UNLaR logran acuerdo salarial y reanudan actividades académicas

Los docentes universitarios de ARDU aceptaron la propuesta salarial del Gobierno, levantando paros. Se prevé un incremento del 21,3% más un 3% adicional. El objetivo sigue siendo un aumento superior al 50% para compensar el desfasaje salarial.

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Los docentes universitarios agrupados en ARDU han decidido aceptar la propuesta salarial del Gobierno Nacional, lo que lleva al levantamiento de los paros previstos para la próxima semana. El secretario general de la asociación, Juan Chade, comunicó que tras una consulta interna, priorizaron su participación en la mesa paritaria.

Una de las principales preocupaciones del sindicato era la exclusión de los gremios en las decisiones. Chade explicó que el Gobierno Nacional modificó su postura inicial, permitiendo que todos los sindicatos estén presentes en la mesa negociadora. El acuerdo salarial incluye un incremento del 21,3% más un 3% adicional, calculado sobre el sueldo de septiembre y que se liquidará en octubre.

A pesar del levantamiento del paro, ARDU mantiene su objetivo de alcanzar un incremento superior al 50% para compensar el desfasaje acumulado en los últimos años. Los representantes del gremio expresaron dudas sobre la motivación del Gobierno para abrir el diálogo, sugiriendo que podría ser una estrategia para evitar el aumento de conflictos judiciales.

Los estudiantes universitarios en La Rioja podrán retomar sus actividades normalmente a partir de la semana siguiente, mientras ARDU se prepara para la primera etapa de discusión técnica en la mesa paritaria nacional.

Etiquetas: argentina gobierno nacional ARDU paritaria aumento salarial educación
TL;DR

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