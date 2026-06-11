Máximo Kirchner denuncia riesgo de prisión para Cristina a un año de su detención

Máximo Kirchner alertó sobre el riesgo de que su madre, Cristina Kirchner, "muera presa" al cumplirse un año de su prisión domiciliaria. Su figura sigue siendo relevante en el contexto político argentino y polarizado.

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El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, alertó en C5N sobre la posibilidad de que su madre, Cristina Kirchner, "muera presa", al cumplirse un año de su prisión domiciliaria. Esta situación ha generado un intenso debate en la política argentina.

Kirchner destacó que su madre había mencionado que podría fallecer en prisión, lo que subraya la seriedad de su situación legal. Afirmó que, a pesar de las adversidades, Cristina sigue siendo una figura importante en la política nacional, posicionándose entre las más relevantes en las encuestas recientes. Esta polarización refleja la complejidad del contexto político en el país.

Además, hizo un llamado a crear condiciones para una “democracia plena” en Argentina, asegurando que su madre debería tener la oportunidad de presentarse a elecciones. Las declaraciones de Máximo Kirchner resaltan la importancia de la libertad y la participación democrática, en medio de un ambiente político cada vez más tenso.

La situación jurídica de Cristina Kirchner ha provocado manifestaciones y debates polarizados, donde sus seguidores la ven como víctima de persecución política, mientras que sus opositores argumentan que las acciones legales en su contra son necesarias.