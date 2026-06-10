Madera resalta la importancia de la integración regional en el Comité ATACALAR 2026

La vicegobernadora Teresita Madera participa en el Comité de Integración ATACALAR 2026 en Copiapó, destacando la minería y la integración como motores de crecimiento para La Rioja. Este espacio busca fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de trabajo genuino. La participación de sectores públicos y privados es clave para impulsar el desarrollo regional.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La vicegobernadora Teresita Madera se encuentra en Copiapó, Chile, participando en las actividades del Comité de Integración ATACALAR 2026. Este evento reúne a representantes de diversas instituciones y sectores, con el fin de fortalecer la cooperación regional y fomentar el desarrollo de los territorios.

Madera hizo hincapié en la relevancia de la integración binacional, afirmando que es fundamental para el futuro de La Rioja y el crecimiento de las economías regionales. Destacó que el desarrollo provincial está ligado a la minería, la integración y la generación de empleo genuino.

Durante su visita, la vicegobernadora participó en foros políticos y actividades socioculturales, buscando mejorar la vinculación entre Argentina y Chile. La edición 2026 del Comité adquiere importancia por el interés creciente del sector privado en colaborar y aprovechar las oportunidades que ofrece el trabajo conjunto.

La comitiva que acompaña a Madera incluye a diputados y la rectora de la Universidad Nacional, Natalia Álvarez Gómez. Juan Keulian, presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, también destacó la necesidad de profundizar la integración regional.