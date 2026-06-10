Miércoles, 10 de Junio 2026
Política

Madera resalta la importancia de la integración regional en el Comité ATACALAR 2026

La vicegobernadora Teresita Madera participa en el Comité de Integración ATACALAR 2026 en Copiapó, destacando la minería y la integración como motores de crecimiento para La Rioja. Este espacio busca fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de trabajo genuino. La participación de sectores públicos y privados es clave para impulsar el desarrollo regional.

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Madera resalta la importancia de la integración regional en el Comité ATACALAR 2026
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La vicegobernadora Teresita Madera se encuentra en Copiapó, Chile, participando en las actividades del Comité de Integración ATACALAR 2026. Este evento reúne a representantes de diversas instituciones y sectores, con el fin de fortalecer la cooperación regional y fomentar el desarrollo de los territorios.

Madera hizo hincapié en la relevancia de la integración binacional, afirmando que es fundamental para el futuro de La Rioja y el crecimiento de las economías regionales. Destacó que el desarrollo provincial está ligado a la minería, la integración y la generación de empleo genuino.

Durante su visita, la vicegobernadora participó en foros políticos y actividades socioculturales, buscando mejorar la vinculación entre Argentina y Chile. La edición 2026 del Comité adquiere importancia por el interés creciente del sector privado en colaborar y aprovechar las oportunidades que ofrece el trabajo conjunto.

La comitiva que acompaña a Madera incluye a diputados y la rectora de la Universidad Nacional, Natalia Álvarez Gómez. Juan Keulian, presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, también destacó la necesidad de profundizar la integración regional.

Etiquetas: la rioja integración regional teresita madera economía chile atacalar 2026
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