Martes, 28 de Abril 2026
Escuelas de La Rioja en alerta: advertencias sobre amenazas y posibles sanciones severas
Policiales

Escuelas de La Rioja en alerta: advertencias sobre amenazas y posibles sanciones severas

La preocupación por amenazas de tiroteos en escuelas de La Rioja ha aumentado, generando un ambiente tenso en instituciones educativas, según la rectora Verónica Lanfranchi. Se han implementado protocolos de seguridad, pero la prevención y el contexto social son claves para abordar esta problemática.

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La creciente preocupación por las amenazas de tiroteos en escuelas ha generado un ambiente de zozobra en La Rioja. La rectora del colegio IAES y presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada, Verónica Lanfranchi, subrayó que esta problemática ha dejado de ser una simple broma, afectando tanto a instituciones públicas como privadas.

Desde el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Seguridad, se han establecido protocolos específicos para enfrentar estas amenazas. Sin embargo, Lanfranchi enfatizó la importancia de adoptar un enfoque preventivo, afirmando que no basta con reaccionar ante las situaciones, sino que es esencial tomar acciones proactivas.

La rectora también hizo hincapié en que el fenómeno de la violencia escolar es reflejo de un contexto social más amplio, donde los jóvenes replican conductas observadas en sus hogares y a través de las redes sociales. En este sentido, el papel de las familias se vuelve crucial, ya que muchos padres desconocen las interacciones digitales de sus hijos.

Lanfranchi advirtió que cualquier amenaza, incluso aquellas consideradas como un "chiste", puede acarrear sanciones severas, tanto legales como institucionales. Esto incluye la posibilidad de expulsiones, buscando desincentivar el uso irresponsable de las redes y la trivialización de situaciones graves.

Etiquetas: la rioja educación amenazas en escuelas violencia escolar ministerio de educación seguridad escolar
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