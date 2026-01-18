Domingo, 18 de Enero 2026
Bastián Jerez, en coma tras accidente en Pinamar, su estado se mantiene estable
Policiales

Bastián Jerez, en coma tras accidente en Pinamar, su estado se mantiene estable

Bastián Jerez, un niño de ocho años, permanece en coma farmacológico tras un choque en Pinamar. Su estado es "estable", pero sigue en grave situación tras múltiples cirugías. La comunidad espera actualizaciones sobre su evolución.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El estado de salud de Bastián Jerez, un niño de ocho años, sigue siendo grave tras un accidente en Pinamar. Actualmente, se encuentra "estable" y bajo un coma farmacológico en el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti. Las autoridades médicas informaron que su condición hemodinámica es adecuada, sin necesidad de drogas vasoactivas.

El niño sufrió múltiples fracturas de cráneo y ha sido sometido a tres operaciones exitosas. Desde el hospital, se espera una evolución favorable para reducir gradualmente los sedantes administrados. La preocupación entre familiares y la comunidad es palpable mientras esperan actualizaciones sobre su recuperación.

En relación al accidente, los conductores de ambos vehículos ya están imputados. El padre de Bastián, Maximiliano Jerez, también enfrenta cargos, dado que llevaba al niño en su regazo en un UTV con capacidad para cuatro personas, pero viajaban cinco. La policía científica confirmó que el niño no llevaba cinturón de seguridad, lo que contribuyó a la gravedad de sus lesiones.

Los representantes legales del conductor de la camioneta desmintieron rumores sobre carreras ilegales en la zona, aclarando que el vehículo se dirigía a una playa y que el impacto fue frontal a baja velocidad.

Publicidad
Etiquetas: argentina pinamar accidente de tránsito salud menor choque
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

882 articles →

Artículos relacionados

Accidente en Belgrano: Marta Fort involucrada en atropello a una mujer

Joven arrestado en Chilecito tras asalto a un repartidor: $600.000 robados

Descubren impactantes evidencias en el allanamiento a la casa de Luis Cavanagh
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar