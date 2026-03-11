Caso Simón: defensa de la licenciada Gómez sostiene su inocencia ante la imputación

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Justicia en La Rioja ha comenzado a tomar declaraciones indagatorias en el caso de la muerte del pequeño Simón, enfocándose en los profesionales de la salud implicados. Durante la jornada, la licenciada Vanina Gómez se presentó ante la jueza de instrucción, pero decidió no declarar por consejo de su abogado.

El abogado defensor, Gabriel Pavón, expresó su descontento por el manejo del proceso, señalando que los medios de comunicación estaban informados antes que su defendida. Criticó la falta de notificación adecuada a las partes y consideró que la acusación por homicidio culposo es “incompleta”, ya que no especifica la responsabilidad de Gómez en el hecho.

Pavón argumentó que es fundamental conocer los cargos para poder ejercer una defensa efectiva. Aseguró que su defendida no estuvo presente durante el parto y que buscará presentar evidencia que la desvincule de la acusación realizada por los padres de Simón. Enfatizó que la carga de la prueba recae sobre quienes acusan sin fundamento.