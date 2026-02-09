Cientos de riojanos caen en la trampa de una estafa vinculada a Cosquín Rock

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Más de mil personas han sido víctimas de estafas relacionadas con promesas de trabajo en el festival Cosquín Rock, según reportes de MEDIOS RIOJA. Facundo Palacio, uno de los afectados, detalló el proceso que llevó a la pérdida de dinero, señalando que el líder de la organización, Diego Díaz, actualmente está detenido.

Desde noviembre, los estafadores comenzaron a captar personas, exigiendo dinero para cubrir antecedentes policiales y un kit de seguridad. Palacio indicó que se requerían 30 mil pesos para los antecedentes y 60 mil pesos para el kit, que incluía artículos como botines y un cinto. Prometían remuneraciones de 120 mil pesos por día de trabajo durante el festival y días posteriores, además de ofrecer alojamiento y comida.

Las reuniones con los reclutados se llevaron a cabo en el Parque de la Familia y en Las Juventudes, donde más de 450 personas se reunieron. Las denuncias ascienden a más de 450 hasta la fecha, y las investigaciones siguen en curso. Palacio mencionó que, inicialmente, el grupo tenía previsto viajar el 3 de enero, pero luego les informaron que sería el 4, lo que causó confusión.

Este caso ha suscitado preocupación en la comunidad, mostrando cómo las ofertas laborales pueden convertirse en engaños perjudiciales, y destaca la importancia de las denuncias como un paso hacia la justicia.