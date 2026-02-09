Lunes, 9 de Febrero 2026
Cientos de riojanos caen en la trampa de una estafa vinculada a Cosquín Rock
Cientos de riojanos caen en la trampa de una estafa vinculada a Cosquín Rock

Más de mil personas fueron estafadas por promesas de trabajo en el festival Cosquín Rock. Se solicitan hasta 90 mil pesos para obtener puestos que prometían 120 mil diarios. Las denuncias superan las 450.

Más de mil personas han sido víctimas de estafas relacionadas con promesas de trabajo en el festival Cosquín Rock, según reportes de MEDIOS RIOJA. Facundo Palacio, uno de los afectados, detalló el proceso que llevó a la pérdida de dinero, señalando que el líder de la organización, Diego Díaz, actualmente está detenido.

Desde noviembre, los estafadores comenzaron a captar personas, exigiendo dinero para cubrir antecedentes policiales y un kit de seguridad. Palacio indicó que se requerían 30 mil pesos para los antecedentes y 60 mil pesos para el kit, que incluía artículos como botines y un cinto. Prometían remuneraciones de 120 mil pesos por día de trabajo durante el festival y días posteriores, además de ofrecer alojamiento y comida.

Las reuniones con los reclutados se llevaron a cabo en el Parque de la Familia y en Las Juventudes, donde más de 450 personas se reunieron. Las denuncias ascienden a más de 450 hasta la fecha, y las investigaciones siguen en curso. Palacio mencionó que, inicialmente, el grupo tenía previsto viajar el 3 de enero, pero luego les informaron que sería el 4, lo que causó confusión.

Este caso ha suscitado preocupación en la comunidad, mostrando cómo las ofertas laborales pueden convertirse en engaños perjudiciales, y destaca la importancia de las denuncias como un paso hacia la justicia.

Etiquetas: la rioja estafas festival cosquín rock trabajo justicia economía
