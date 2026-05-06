Miércoles, 6 de Mayo 2026
Cifras preocupantes de violencia en La Rioja: un llamado urgente a la acción
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Cifras preocupantes de violencia en La Rioja: un llamado urgente a la acción

La jueza Gisela Flamini alertó sobre un aumento preocupante en las detenciones por violencia de género en La Rioja, con 11 casos registrados en dos semanas. La crisis económica podría estar exacerbando esta problemática, afectando a familias y menores en riesgo.

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La jueza de Violencia de Género, Gisela Flamini, brindó un panorama alarmante sobre la situación de la violencia en la provincia, tras la reciente detención de un policía acusado de agredir a su pareja. Flamini indicó que este tipo de incidentes no son aislados dentro de las fuerzas de seguridad, lo que aumenta la preocupación debido al acceso a armas de fuego por parte de los agresores.

En el periodo del 16 al 30 de cada mes, se registraron 11 detenciones, lo que significa un promedio de casi una por día. Este aumento en la violencia se relaciona, según la magistrada, con la crisis económica actual, que genera frustraciones que se manifiestan en agresiones hacia el entorno familiar. Ante la reincidencia de los agresores, Flamini propuso el concepto de «nuevas masculinidades» como una herramienta de reeducación necesaria.

Además, confirmó que los hijos de la mujer agredida por el policía serán testigos en Cámara Gesell. La Justicia de Género derivará los casos al Juzgado de Familia para realizar trabajos interdisciplinarios, y si se detecta riesgo para los menores, se anulará el contacto con el progenitor agresor para asegurar su protección.

Etiquetas: la rioja violencia de género detenciones justicia gisela flamini crisis económica
TL;DR

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