Miércoles, 6 de Mayo 2026
Justicia de Género alerta sobre aumento de detenciones en La Rioja en dos semanas
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Justicia de Género alerta sobre aumento de detenciones en La Rioja en dos semanas

La Justicia de Género en La Rioja reporta un alarmante aumento en los casos de violencia de género, con un promedio de 11 detenciones entre el 16 y el 30 de cada mes. La magistrada Flamini destaca la necesidad de abordar el problema desde nuevas masculinidades y ofrecer reeducación a los agresores. La situación se agrava por la crisis económica, afectando no solo a las mujeres, sino también a sus hijos, quienes son protegidos mediante intervenciones judiciales.

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La creciente preocupación por el aumento de casos de violencia de género en La Rioja ha llevado a la Justicia de Género a abordar la situación con urgencia. La magistrada Flamini destacó que el acceso a armas de fuego por parte de los agresores es un factor determinante en el riesgo para las víctimas, especialmente dentro de las fuerzas de seguridad.

Entre el 16 y el 30 de cada mes, se registraron 11 detenciones, lo que implica un promedio diario cercano a una. Este incremento se atribuye a la crisis económica actual, que genera frustraciones y se traduce en violencia hacia el entorno familiar. Flamini propuso el concepto de «nuevas masculinidades» para reeducar a los agresores, enfatizando que la educación patriarcal también afecta negativamente a los hombres.

En relación a los menores, la jueza confirmó que los hijos de mujeres agredidas por policías serán testigos en Cámara Gesell, y si se detecta riesgo, se anulará el contacto con el progenitor agresor. Este enfoque integral es fundamental en el contexto social y económico actual, y la Justicia de Género busca no solo sancionar, sino también reeducar y prevenir futuras agresiones.

Etiquetas: la rioja violencia de género justicia de género nuevas masculinidades crisis económica protección de menores
TL;DR

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