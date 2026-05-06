El tribunal define el futuro de un caso de abuso sexual en La Rioja

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El juicio por el abuso sexual a una adulta mayor en La Rioja continúa en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, presidida por la Dra. Edith Agüero. El imputado, I. G. I., enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal. Durante la jornada, se presentaron pruebas testimoniales y se incorporaron elementos para esclarecer los hechos.

El Dr. Rafael López representa al Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa está a cargo del Dr. Ángel Fernando Luna. Un efectivo policial del área de Criminalística detalló su intervención, incluyendo un relevamiento fotográfico y el secuestro de elementos de interés para la causa. Además, se leyó la declaración de la víctima, quien no pudo asistir al tribunal debido a su estado de salud.

Un agente de la Comisaría Tercera también declaró sobre la recepción de la denuncia, que fue presentada días después del incidente, y las medidas iniciales que se tomaron, como la evaluación médica de la denunciante y la inspección ocular en el domicilio. Según la acusación, el hecho habría ocurrido el 13 de julio de 2017 en la zona norte de la ciudad.