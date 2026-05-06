Miércoles, 6 de Mayo 2026
El tribunal define el futuro de un caso de abuso sexual en La Rioja
Policiales

El tribunal define el futuro de un caso de abuso sexual en La Rioja

Continúa el juicio por abuso sexual a una adulta mayor en La Rioja, con testimonios y pruebas que apuntan a un hecho ocurrido en 2017. La audiencia se centra en la declaración de la víctima y peritajes policiales.

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El juicio por el abuso sexual a una adulta mayor en La Rioja continúa en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, presidida por la Dra. Edith Agüero. El imputado, I. G. I., enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal. Durante la jornada, se presentaron pruebas testimoniales y se incorporaron elementos para esclarecer los hechos.

El Dr. Rafael López representa al Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa está a cargo del Dr. Ángel Fernando Luna. Un efectivo policial del área de Criminalística detalló su intervención, incluyendo un relevamiento fotográfico y el secuestro de elementos de interés para la causa. Además, se leyó la declaración de la víctima, quien no pudo asistir al tribunal debido a su estado de salud.

Un agente de la Comisaría Tercera también declaró sobre la recepción de la denuncia, que fue presentada días después del incidente, y las medidas iniciales que se tomaron, como la evaluación médica de la denunciante y la inspección ocular en el domicilio. Según la acusación, el hecho habría ocurrido el 13 de julio de 2017 en la zona norte de la ciudad.

Etiquetas: la rioja abuso sexual juicio cámara criminal justicia testimonio
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