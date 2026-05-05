Tragedia en Chamical: muere uno de los sobrevivientes del incendio reciente

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Un incendio en el barrio Usina de Chamical ha dejado una profunda tristeza en la comunidad tras el fallecimiento de un hombre de 82 años, identificado como Domínguez. Este incidente, que ocurrió por causas que aún están siendo investigadas, resultó en graves quemaduras y una severa inhalación de monóxido de carbono, lo que llevó a su traslado a un centro médico donde lamentablemente no pudo sobrevivir.

El siniestro, que ocasionó pérdidas materiales totales en la propiedad, también afectó a otra persona de la misma edad, quien fue rescatada y asistida por los Bomberos Voluntarios. Este trágico evento ha generado preocupación entre los vecinos, quienes demandan mejoras en la seguridad y prevención de incidentes similares en el futuro.

En respuesta a la situación, las autoridades locales han comenzado a investigar las circunstancias del incendio y han emitido un comunicado ofreciendo sus condolencias a la familia de Domínguez. Además, los bomberos han enfatizado la importancia de contar con planes de evacuación y protocolos de seguridad en los hogares, destacando la necesidad de educación sobre el manejo seguro de materiales inflamables.