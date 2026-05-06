Accidente en Ruta 29: conductor impacta un alambrado y genera demoras en el tránsito

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incidente vial en la Ruta 29 generó preocupación entre los conductores que transitaban por la zona. Un automóvil colisionó contra un alambrado tras intentar esquivar un bache, lo que provocó que el vehículo se saliera de la calzada. El conductor perdió el control debido a la inestabilidad del terreno, lo que resalta el estado de deterioro de la carpeta asfáltica en ese sector.

La situación en la ruta ha suscitado múltiples quejas de habitantes y conductores sobre la falta de mantenimiento. Este nuevo siniestro ha reavivado el debate sobre la necesidad de invertir en infraestructura vial para garantizar la seguridad de quienes utilizan estas vías. Los reclamos por el estado de la ruta y la seguridad vial no son nuevos, ya que se han reportado otros incidentes similares en el pasado.

Ante esta problemática, se espera que el Gobierno provincial desarrolle un plan de acción para reparar las rutas más afectadas y establecer las señales adecuadas que prevengan futuros accidentes. La seguridad de los ciudadanos que transitan por estas carreteras debe ser una prioridad que no puede ser ignorada.