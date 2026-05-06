Miércoles, 6 de Mayo 2026
Accidente en Ruta 29: conductor impacta un alambrado y genera demoras en el tránsito
Policiales

Accidente en Ruta 29: conductor impacta un alambrado y genera demoras en el tránsito

Un conductor perdió el control en la Ruta 29 al esquivar un bache, chocando contra un alambrado. Este incidente resalta el deterioro crítico de la ruta y la urgencia de mejorar la seguridad vial. La comunidad exige respuestas y acciones del Gobierno provincial para reparar las vías y evitar futuros siniestros.

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Un incidente vial en la Ruta 29 generó preocupación entre los conductores que transitaban por la zona. Un automóvil colisionó contra un alambrado tras intentar esquivar un bache, lo que provocó que el vehículo se saliera de la calzada. El conductor perdió el control debido a la inestabilidad del terreno, lo que resalta el estado de deterioro de la carpeta asfáltica en ese sector.

La situación en la ruta ha suscitado múltiples quejas de habitantes y conductores sobre la falta de mantenimiento. Este nuevo siniestro ha reavivado el debate sobre la necesidad de invertir en infraestructura vial para garantizar la seguridad de quienes utilizan estas vías. Los reclamos por el estado de la ruta y la seguridad vial no son nuevos, ya que se han reportado otros incidentes similares en el pasado.

Ante esta problemática, se espera que el Gobierno provincial desarrolle un plan de acción para reparar las rutas más afectadas y establecer las señales adecuadas que prevengan futuros accidentes. La seguridad de los ciudadanos que transitan por estas carreteras debe ser una prioridad que no puede ser ignorada.

Etiquetas: ruta 29 accidente de tránsito seguridad vial obras públicas gobierno provincial
TL;DR

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