Juicio por abuso sexual en La Rioja: la Cámara Tercera escucha nuevos testimonios

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, presidida por la Dra. Edith Agüero, continúa el juicio contra I. G. I., acusado de abuso sexual con acceso carnal. En la última audiencia, se presentaron pruebas testimoniales y se incorporaron elementos cruciales para el caso.

Un efectivo de Criminalística detalló su trabajo en la escena del hecho, incluyendo un relevamiento fotográfico y el secuestro de elementos relevantes. Además, se leyó la declaración de la víctima, quien no pudo asistir por razones de salud, describiendo el contexto en el que ocurrió el incidente, que se dio en un ambiente de confianza.

También se presentó un informe médico que documenta la atención a la víctima después del hecho. Un funcionario de la Comisaría Tercera relató cómo se recepcionó la denuncia días después del episodio, indicando las medidas iniciales adoptadas, como la evaluación médica de la denunciante y una inspección ocular en el domicilio, lo que llevó a la detención del imputado. El hecho en cuestión habría sucedido el 13 de julio de 2017 en un domicilio de la zona norte de la ciudad.