Martes, 5 de Mayo 2026
Investigación a oficial de policía por violencia de género en Guandacol
Policiales

Investigación a oficial de policía por violencia de género en Guandacol

Un efectivo policial, con antecedentes por conductas violentas, enfrenta una nueva investigación por un caso de violencia de género en Guandacol. Su regreso al servicio genera sospechas de influencias políticas. Las autoridades han tomado medidas para asegurar la transparencia del proceso.

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Un efectivo policial enfrenta una investigación por un caso de violencia de género y disturbios, siendo esta la última de una serie de conductas problemáticas. El funcionario, que ya contaba con antecedentes por delitos graves, habría estado bajo los efectos del alcohol durante el incidente, lo que llevó a una intervención inmediata de la fuerza. Su trayectoria incluye episodios como un intento de abuso y desórdenes en la vía pública.

Recientemente, el agente había sido trasladado al Departamento Chilecito, pero regresó hace un mes a la Unidad Regional Primera Valle del Bermejo para desempeñar funciones en la Comisaría de Guandacol. Su regreso ha suscitado versiones sobre influencias políticas que facilitaron su traslado, ahora bajo escrutinio tras la nueva denuncia.

Las autoridades policiales han confirmado la adopción de medidas estrictas para asegurar la transparencia del proceso. El implicado se encuentra con arresto preventivo y se han iniciado actuaciones judiciales, además de un sumario administrativo debido a la gravedad de los hechos. Este caso destaca la necesidad de un control más riguroso sobre la conducta de los efectivos policiales, así como la importancia de responder adecuadamente ante situaciones de violencia de género.

Etiquetas: chilecito violencia de género policía investigación desórdenes públicos medidas de seguridad
TL;DR

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